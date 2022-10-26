Курс євро сьогодні становить 38,80 гривень.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок - до 39,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні залишився на рівні попереднього дня - 38,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн за дол., євро – 37,90 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

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Курс валют в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

Курс валют у банківських обміннках сьогодні

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва зміцнився на 20 копійок - до 40,40 грн/дол.

Щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 39,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,60 грн за дол., євро - 38,30 грн за євро.

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