УНІАН дізнався, як змінився курс долара 1 листопада.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 1 листопада, залишився на попередньому рівні - 37,60 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,32 грн.

Курс валют в Україні

Середній готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 1 листопада, зміцнився на 5 копійок - до 37,95 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,40 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і складає 40,40 грн за євро. Продати євро можна за курсом 39,80 грн за євро.

Національний банк України на середу, 1 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,28 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з курсом на 31 жовтня.

Офіційний курс гривні до євро на перший день листопада встановлений на рівні 38,55 грн/євро.

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