Зазначається, що курс гривні до долара та євро не змінився.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти сьогодні, 8 серпня, залишився на рівні попереднього показника – 39,10 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро щодо гривні також не змінився і становить 40,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн за дол., євро – 38,80 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,04 грн, євро – 37,59 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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