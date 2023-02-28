Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,90 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,40 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився - 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,90 грн/дол., євро - 40,40 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Війна в Україні та ситуація з курсом

На тлі повномасштабного російського вторгнення, Нацбанк з травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько прогнозує, що на початку березня курс долара в Україні буде утримуватися в діапазоні 39,2 - 40 грн/дол.

Економіст Данило Монін прогнозує, що курс долара в Україні навесні 2023 року може почати стрімко зростати, тільки якщо будуть затримки з надходженнями фінансування.

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