Курс готівкового євро 12 лютого становить 42,40 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 12 лютого, залишився на рівні попередніх днів - 39,80 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні суботи й становить 42,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн/дол., а євро - 41,40 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в цій банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,80 грн.

Курс валют в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні. Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року був зафіксований на рівні 29,25 грн/дол. Також було запроваджено обмеження щодо купівлі валюти населенням.

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

А вже 21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Курс долара в Україні - прогнози

У проекті державного бюджету на 2023 рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці року чиновники прогнозували його на рівні 50 грн/дол.

Нещодавно голова НБУ Андрій Пишний заявив, що існує серйозна загроза для курсу гривні до долара в 2023 році. Адже через війну Нацбанк допустив надлишок грошової маси в банківській системі, який може опинитися на валютному ринку, що обвалить курс.

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса зазначає, що наразі в Україні немає жодних передвісників, які б вказували на те, що долар сягне позначки в 50 грн/дол.

А директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко прогнозував, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні і опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень. Козирєв також спрогнозував, що Україні не вдасться повністю уникнути девальвації у 2023 році.

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