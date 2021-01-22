На час карантину продаж об'єктів великої приватизації був заборонений, а в кінці 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді розблокувати цей процес.

Процес великої приватизації в Україні почнеться в 2021 році і буде носити незворотний характер.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії України до 2030 року.

Читайте такожУ Мінекономіки розповіли, скільки планують заробити на великій приватизації

"Цього року ми також починаємо велику приватизацію, це незворотний процес, активно працюємо з Фондом держмайна, і це теж має бути економічний прорив з точки зору складності. Ліквідність сьогодні в інвесторів присутня. Об'єкти для приватизації в Україні надзвичайно цікаві", - сказав він.

Що цьому передувало

Після оголошення в березні поточного року карантину через коронавірусну інфекцію, в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден в кінцевому підсумку так і не відбувся.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у 2021 році планується приватизувати три обленерго, п'ять теплоелектроцентралей, завод "Більшовик", Одеський припортовий завод, Об'єднану гірничо-хімічну компанію, "Президент Готель".

10 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що саме у 2020 році завадило великій приватизації.

Держбюджет - 2021 і велика приватизація

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

29 грудня 2020 року глава Мінекономіки Ігор Петрашко заявив про те, що проведення великої приватизації у 2021 році може принести 12 млрд грн надходжень до державного бюджету.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц