Загалом на стипендіальні видатки пропонується виділити 4,5 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж цього року.

У проекті Державного бюджету на 2022 рік, який сьогодні погодив уряд, передбачені нові розміри мінімальної стипендії. Їх розкрив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

В коментарі щодо показників проекту держбюджету на наступний рік по освіті він зазначив, що стипендії в закладах профтехосвіти можуть складати 1 тис. 250 грн, а в університетах – 2 тис. грн, що в 1,5-2 рази більше, ніж цього року.

Загалом на стипендіальні видатки здобувачам освіти закладів професійної та вищої освіти пропонується виділити 4,5 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж цього року.

Шкарлет повідомив, що у проекті Держбюджету 2022 року передбачено нові субвенції на здорове харчування та пожежну безпеку в школах у розмірі 1,5 млрд грн кожна. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за планом становитиме 504 млн грн.

Читайте такожВ Україні почав дорожчати доларЗа словами Шкарлета, на зарплату вчителів передбачається виділити 108 млрд грн.

"Підтримка освітян та гідні умови оплати праці – ключове завдання при формуванні бюджету, тому наразі команда МОН працює над тим, щоб знайти додаткові кошти для збільшення заробітних плат", - зауважив міністр.

Він повідомив, що у 2022 році триватиме розбудова науково-практичних центрів професійної освіти (50 центрів), на які планується виділити 250 млн грн, що на 100 млн грн більше, ніж у поточному році.

Презентованим проектом на освіту загалом передбачено 185,6 млрд грн, що на 16,7 млрд грн більше, ніж цьогоріч, уточнив міністр.

Раніше УНІАН вже повідомляв, як, згідно з проектом Держбюджету, зміняться зарплати для викладачів.

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Автор: Інна Андаліцька