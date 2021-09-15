На галузь освіти в проекті державного бюджету на 2022 рік передбачено 190 мільярдів гривень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
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"190 млрд грн пропонуємо виділити на освіту в наступному році. Це на 21 млрд більше, ніж цього року. А це - підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів вищих навчальних закладів та професійно - технічних установ", - сказав прем'єр.
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