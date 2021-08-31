Нацбанк на вівторок, 31 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,86 грн/дол.

Аналітики групи ICU прогнозують коливання курсу гривні на цьому тижні з тенденцією до ослаблення і наближення ще більше до 27 грн/дол.

Про це повідомляється у фінансовому тижневику компанії.

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"Завершення сплати квартальних податків змістило баланс ринку в бік попиту і повернуло курс гривні до верхньої межі коридору 26,5-27 грн грн/дол. І вже цього тижня курс може ослабнути та наблизитися ще більше до 27 грн/дол.",- йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначають, що зростання імпорту, і відповідно збільшення попиту від імпортерів на валюту, більшу частину серпня компенсувався пропозицією валюти від аграріїв і експортерів, а в середині місяця ще й виріс через необхідність заплатити квартальні податки.

Але відразу після завершення періоду сплати квартальних податків і святкування 30-річчя незалежності країни валютний ринок отримав збільшення попиту від імпортерів. У тому числі й відкладений попит через додаткові вихідні.

Відзначається, що на минулому тижні пропозиція валюти зменшилася і не могла забезпечити всіх охочих.

"Це обернулося ослабленням курсу гривні протягом декількох робочих днів до рівня 26,89 грн/дол. минулої п'ятниці. Разом з тим НБУ не виходив з інтервенціями, дозволяючи такі коливання і не вважаючи таке послаблення вимагає втручання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього тижня відбуватимуться податкові платежі за щомісячними податками та пов'язаними з виплатою заробітних плат. Це може збільшити пропозицію валюти на ринку, і збалансувати його, хоча в окремі дні її може бути недостатньо для покриття всього обсягу попиту.

Тому, за словами експертів, цього тижня курс гривні продовжить коливатися в межах все того ж коридору 26,5-27 грн/дол. хоча і ближче до його верхньої межі.

Курс на 31 Серпня:

Національний банк України на вівторок, 31 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,86 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Богдан Слуцький