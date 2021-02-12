Іншим пріоритетом Міністерства буде розвиток накопичувальної пенсійної системи.

Одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики на 2021 рік буде запровадження розрахунку реального прожиткового мінімуму та визначення на його основі базових соціальних гарантій.

Читайте такожВіддалена робота: що шукають українці та які умови їм пропонують (інфографіка)Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

Серед інших пріоритетів у сфері пенсійного забезпечення буде: відновлення справедливості в пенсійному забезпеченні, введення обов'язкових пенсійних накопичень, введення накопичувальних пенсій для працівників важких і шкідливих професій, розвиток добровільних пенсійних накопичень.

Також у 2021 році Мінсоцполітики планує завершити створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та єдиного соціального реєстру.

Що цьому передувало

З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 197 гривень до 2 270 гривень.

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Автор: Ганна Нагорна