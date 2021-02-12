Одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики на 2021 рік буде запровадження розрахунку реального прожиткового мінімуму та визначення на його основі базових соціальних гарантій.
Читайте такожВіддалена робота: що шукають українці та які умови їм пропонують (інфографіка)Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики.
Серед інших пріоритетів у сфері пенсійного забезпечення буде: відновлення справедливості в пенсійному забезпеченні, введення обов'язкових пенсійних накопичень, введення накопичувальних пенсій для працівників важких і шкідливих професій, розвиток добровільних пенсійних накопичень.
Також у 2021 році Мінсоцполітики планує завершити створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та єдиного соціального реєстру.
Що цьому передувало
- З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 197 гривень до 2 270 гривень.
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