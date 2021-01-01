Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум в Україні становить 2189 грн.
Протягом 2021 року рівень прожиткового мінімуму в Україні підвищать двічі — в середині літа та в грудні. Відповідні зміни визначені законом про держбюджет.
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Три етапи зміни прожиткового мінімуму:
Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум в Україні становить 2189 грн;
з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум буде піднято до 2294 грн;
з 1 грудня 2021 року прожитковий мінімум становитиме 2393 грн.
Соціальні групи населення
Також прожитковий мінімум буде змінюватися для різних соціальних і демографічних груп населення.
Діти віком до 6 років:
на 1 січня 2021 року становить 1921 грн;
з 1 липня - 2013 грн;
з 1 грудня - 2100 грн.
Діти віком від 6 до 18 років:
на 1 січня 2021 року становить 2395 грн;
з 1 липня - 2510 грн;
з 1 грудня - 2618 грн.
Працездатне населення:
на 1 січня 2021 року становить 2270 грн;
з 1 липня - 2379 грн
з 1 грудня - 2481 грн.
Особи, які втратили працездатність:
на 1 січня 2021 року становить 1769 грн
з 1 липня - 1854 грн;
з 1 грудня - 1934 грн.
Мінімальна декретна допомога:
на 1 січня 2021 - 2383 грн;
з 1 липня - 2635 грн;
з 1 грудня - 2749 грн.
Що цьому передувало
- З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшили розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2197 гривень до 2270 гривень.
- Відповідно зросла сума пов'язаних з ним одноразових допомог, що фінансуються Фондом соцстрахування для постраждалих в результаті нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.
- Для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настало з 1 грудня 2020 року, розмір допомоги дорівнює: потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) - 38 590 гривень; сім'ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) - 227 тисяч гривень; утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) - 45 400 гривень.
- Раніше ці виплати становили 37 349 гривень, 219 700 гривень і 43 940 гривень відповідно.
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