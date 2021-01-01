У 2021 році рівень прожиткового мінімуму в Україні підвищать двічі - в середині літа та в грудні.

Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум в Україні становить 2189 грн.

Протягом 2021 року рівень прожиткового мінімуму в Україні підвищать двічі — в середині літа та в грудні. Відповідні зміни визначені законом про держбюджет.

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Три етапи зміни прожиткового мінімуму:

Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум в Україні становить 2189 грн;

з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум буде піднято до 2294 грн;

з 1 грудня 2021 року прожитковий мінімум становитиме 2393 грн.

Соціальні групи населення

Також прожитковий мінімум буде змінюватися для різних соціальних і демографічних груп населення.

Діти віком до 6 років:

на 1 січня 2021 року становить 1921 грн;

з 1 липня - 2013 грн;

з 1 грудня - 2100 грн.

Діти віком від 6 до 18 років:

на 1 січня 2021 року становить 2395 грн;

з 1 липня - 2510 грн;

з 1 грудня - 2618 грн.

Працездатне населення:

на 1 січня 2021 року становить 2270 грн;

з 1 липня - 2379 грн

з 1 грудня - 2481 грн.

Особи, які втратили працездатність:

на 1 січня 2021 року становить 1769 грн

з 1 липня - 1854 грн;

з 1 грудня - 1934 грн.

Мінімальна декретна допомога:

на 1 січня 2021 - 2383 грн;

з 1 липня - 2635 грн;

з 1 грудня - 2749 грн.

Що цьому передувало

З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшили розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2197 гривень до 2270 гривень.

Відповідно зросла сума пов'язаних з ним одноразових допомог, що фінансуються Фондом соцстрахування для постраждалих в результаті нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настало з 1 грудня 2020 року, розмір допомоги дорівнює: потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) - 38 590 гривень; сім'ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) - 227 тисяч гривень; утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) - 45 400 гривень.

Раніше ці виплати становили 37 349 гривень, 219 700 гривень і 43 940 гривень відповідно.

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Автор: Олена Коваленко