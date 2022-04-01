Окупанти отримали значні дози опромінення під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження.

У білоруському центрі радіаційної медицини розмістили російських окупантів, які отримали значні дози опромінення під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

"За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь, в Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщені нібито "поранені" військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції, заслуговують бути номіновані на премію Дарвіна.

Вона зазначила, що премія Дарвіна - це "віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей і, таким чином, втратили можливість зробити свій внесок у генофонд людства".

Верещук зазначила, що вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм пояснюватимуть лікарі у спеціальних захисних костюмах.

Вона зазначила, що це той випадок, коли ворог "вселяє жах через тирсу у нього в голові".

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