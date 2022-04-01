У білоруському центрі радіаційної медицини розмістили російських окупантів, які отримали значні дози опромінення під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
"За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь, в Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщені нібито "поранені" військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 31 березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції, заслуговують бути номіновані на премію Дарвіна.
Вона зазначила, що премія Дарвіна - це "віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей і, таким чином, втратили можливість зробити свій внесок у генофонд людства".
Верещук зазначила, що вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм пояснюватимуть лікарі у спеціальних захисних костюмах.
Вона зазначила, що це той випадок, коли ворог "вселяє жах через тирсу у нього в голові".
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 24 лютого російські війська захопили ЧАЕС.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
31 березня в ДАЗВ повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС. Відповідні "офіційні" документи були підписані працівниками станції з примусу до фактичного завершення процесу.
1 квітня, член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі ж роботи, як у 1986 році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний грунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіоактивного пилу.