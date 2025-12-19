Обране рішення щодо фінансування України - політичний удар по Фрідріху Мерцу і Урсулі фон дер Ляєн.

Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про надання Україні безвідсоткового кредиту на 90 мільярдів євро для фінансування її оборони протягом наступних двох років. Проте фінансування відбуватиметься коштом ЄС, а не заморожених активів Росії, як це передбачав початковий план "репараційної позики" для України.

Видання Reuters пише, що прийняте рішення компромісне і дозволяє уникнути розбіжностей між країнами Євросоюзу щодо фінансування Києва.

Ідея запозичень ЄС спочатку здавалася непрацездатною, проте Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися на реалізацію цієї схеми за умови, що гарантії Блоку за кредитом не матимуть впливу на фінансові зобов'язання цих трьох країн.

Лідери ЄС понад два місяці обговорювали механізм використання заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні, але врешті вирішили утриматися від "поспішних рішень".

Каменем спотикання були вимоги Бельгії, де зберігається 185 мільярдів євро російських активів. Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, коментуючи прийняте рішення, підкреслив, що раціональність перемогла, а ЄС уникнув хаосу та розколу і залишився єдиним.

У Євросоюзі констатують, що російські активи на суму 210 мільярдів євро залишатимуться замороженими, доки Москва не виплатить Києву воєнні репарації. Якщо РФ коли-небудь зробить такий крок, Україна зможе використати ці гроші для погашення позики.

При цьому Європейська Комісія продовжить роботу над так званим репараційним кредитом за російський кошт.

Політичні деталі угоди про фінансування України

Газета The Financial Times пише, що угода про використання коштів платників податків ЄС, а не російських коштів для України - політичний удар по канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, які запропонували та підтримували концепцію репараційного кредиту та намагалися чинити тиск на прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, щоб той змінив політику.

Саме жорстка позиція Бельгії щодо розподілення ризиків змусила більшість відмовитися від плану використання російських активів. Франція та Італія очолили заклики до альтернативної пропозиції з використанням спільного бюджету блоку. Обговорення між лідерами ЄС тривали понад 16 годин.

При цьому The Guardian пише, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала прийняте рішення "значним досягненням":

Є багато людей поза межами Європейського Союзу і, на жаль, також всередині Європейського Союзу, які намагаються нас розділити. Це стає все складніше, і я думаю, що так буде і надалі.

Реакція Росії та України

Водночас страх європейців перед російськими активами порадував Кремль. У дописі в Telegram головний економічний переговірник Кремля Кирило Дмитрієв привітав невдачу "незаконного використання російських активів для фінансування України", додавши, що "наразі закон і здоровий глузд здобули перемогу".

В свою чергу, міністр фінансів України Сергій Марченко подякував європейським партнерам за ухвалене рішення і зазначив, що кошти для Києва безповоротні та безвідсоткові. Водночас робота над репараційною позикою за російський кошт триватиме, сказав чиновник.

"Погашення може відбутися лише після того, як Росія компенсує нам збитки, завдані своєю агресивною війною. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби бюджету та оборони. Важливо, що робота над репараційним кредитом продовжиться – його реалізація потребує додаткової підготовки", – повідомив Марченко.

Фінансова підтримка України – головні новини

Сума ухваленого кредиту відповідає раніше озвученим президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн цифрам про потреби фінансування України з боку ЄС на наступні два роки в розмірі 90 мільярдів євро.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що дефіцит бюджету України без підтримки Європи на наступний рік склав би щонайменше 45-50 мільярдів доларів.

Росія ж напередодні саміту ЄС 18 грудня посилила тиск на Європу за допомогою шантажу та провокацій, зокрема дійшла до погроз на адресу Бельгії та особисто її прем’єра, аби унеможливити використання своїх активів для допомоги Україні.

