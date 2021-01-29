Для цього передбачені видатки Мінсоцполітики за новою бюджетною програмою на суму 1,4 млрд грн за рахунок зменшення видатків за іншою програмою цього міністерства.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні та в цілому законопроект, згідно з яким з державного бюджету виділять 1,4 млрд грн на компенсації тим українцям, які використовують електрику для опалення.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту №4672 «Про внесення змін до додатка №3 закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію" проголосували 311 (за основу) і 310 (в цілому) народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як зазначив заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради Володимир Гевко, для надання такої компенсації законопроектом передбачені видатки за новою бюджетною програмою на суму 1,4 млрд грн за рахунок зменшення видатків за іншою програмою міністерства.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, було скасовано пільгу в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 грн/кВт починав діяти вже для всієї електроенергії.

Крім того, з 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

20 січня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що домогосподарства, які використовують електричне опалення у своїх будинках, найближчим часом отримають монетизировану компенсацію.

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Автор: Дмитро Шварц