Ухваленим законом передбачається перерозподіл коштів між Мінекономіки та Мінприроди.

Верховна Рада підтримала виділення з державного бюджету на 2021 рік коштів на фінансування відновленого Міністерства аграрної політики і продовольства.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття у другому читанні та в цілому законопроекту "Про внесення змін до держбюджету для забезпечення діяльності Мінагрополітики" (№5197-2) проголосували 275 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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У законопроекті вказується, що сума видатків на відновлення діяльності Мінагрополітики становитиме 6,86 млрд грн, з яких 4,9 млрд - на фінансування апарату міністерства.

Документом пропонується перерозподілити кошти між Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства і Міністерством захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Кабінету міністрів доручається забезпечити передачу в сферу управління Мінагрополітики будівлі в Києві за адресою: вул. Хрещатик, 24.

Відновлення Мінагрополітики: що відомо

28 грудня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке необхідне для відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України. До цього, 17 грудня, Верховна Рада призначила екс-керівника Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.

Відновлення роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України неодноразово переносилося.

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Автор: Ганна Нагорна