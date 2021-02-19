Депутати запропонували компенсувати споживачеві помилку в платіжці десятикратною сумою від невірних нарахувань.

Верховна Рада відправила на доопрацювання зміни до Закону "Про захист прав споживачів", якими встановлюються гарантії правильного нарахування побутовим споживачам комунальних послуг вартості постачання природного газу, води, електричної та теплової енергії.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення щодо законопроекту №3097 проголосували 247 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою до документа, депутати запропонували посилити відповідальність постачальників комунальних послуг за завищення нарахувань для споживачів.

Пропонується у разі визнання судом, що вартість поставлених побутовому споживачеві газу, води, теплової або електричної енергії розрахована неправильно, постачальник такої послуги зобов'язаний виплатити споживачеві компенсацію в десятикратному розмірі від невірно нарахованої вартості.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на споживання і транспортування газу, а також ціни на електроенергію.

У зв'язку з цим в декількох регіонах відбулися акції протесту.

22 січня 2021 року в "Київтеплоенерго" прокоментували ситуацію з платіжками на десятки тисяч гривень, які почали отримувати жителі столиці.

28 січня 2021 року Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів вивчити та представити пропозиції щодо внесення змін до законодавства для завершення нинішнього опалювального сезону на основі системи надання житлово-комунальних послуг населенню, що діяла до початку 2021 року, що допоможе знизити тарифи на «комуналку».

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Автор: Бредіхіна Ганна