Попереднє рішення щодо санкцій було прийнято два роки тому.

Рада національної безпеки та оборони України на сьогоднішньому засіданні подовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких спливає 19 березня.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу за результатами засідання.

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«На сьогодні у нас було два російських банки, які потрапили під санкції ще з 2019 року, 19 березня у них спливає цей термін. Двом цим російським банкам продовжено термін санкцій на 3 роки», - сказав Данилов.

Що цьому передувало

У 2017 році Україна ввела санкції проти п'яти українських банків, що належали Росії.

Під санкції потрапили "Сбербанк Росії", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", який збанкрутував і "БМ Банк", який здав банківську ліцензію.

Санкції стосувалися обмеження на виведення капіталу за межі України на користь пов'язаних осіб.

У березні 2019 року п'ятий президент України підписав указ про продовження санкцій проти "Сбербанку" та "Промінвестбанку", тому що тільки вони зі списку санкцій залишилися на ринку. Санкції запровадили на два роки.

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Автор: Дмитро Шварц