Мапу можна завантажити на свій ґаджет для користування офлайн.

Мапу банківських відділень, що входять у мережу POWER BANKING та працюють під час відключень світла, відтепер можна знайти в застосунку "Дія".

Про це повідомила пресслужба НБУ. Щоб дізнатися адресу найближчого банківського відділення, яке працює за відсутності електроенергії, слід перейти у меню до розділу "Сервіси" – "Незламність" та обрати фільтр "Банкінг".

"Відображення мапи відділень мережі POWER BANKING у застосунку "Дія" – ще один важливий крок у забезпеченні громадської безпеки та зручного доступу до банківських послуг у надзвичайних ситуаціях. Ми вдячні колегам з Міністерства цифрової трансформації за його реалізацію", – наголосив голова Нацбанку Андрій Пишний.

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Зазначається, що за потреби мапу можна завантажити на свій ґаджет, щоб користуватись офлайн.

В Нацбанку нагадали, що POWER BANKING – це об’єднана мережа відділень банків України, які здатні надавати банківські послуги у кризовій ситуації, зокрема під час тривалого блекауту.

Послуги в "Дії" – останні новини

Протягом грудня 2024 - лютого 2025 року українці зможуть через "Дію" подати заявки на виплату 1000 грн в рамках програми "зимової єПідтримки". Для отримання допомоги необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків та на момент подачі заявки перебувати на території України, крім тимчасово окупованої території.

Уже в грудні українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 грн на купівлю книжок українською мовою через "Дію", повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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