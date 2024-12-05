Уряд ухвалив постанову про запуск "єКниги" в "Дії".

Уже в грудні українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок українською мовою. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Уряд ухвалив постанову про запуск "єКниги" в "Дії". Усі українці, яким саме у 2024-му виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок українською мовою", - написав Федоров.

В пресслужбі Мінцифри додали, що гроші можна буде витратити на паперові та електронні книги, а також на аудіокниги. Деталі цієї послуги буде розкрито пізніше.

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Державна допомога на придбання книг

У червні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки. Тоді повідомлялося, що на реалізацію програми з бюджету піде 370 мільйонів гривень.

За словами заступниці голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, виділенні гроші з рахунків отримувачів перейдуть на підтримку українських видавців. Так, українці отримають книжки українською мовою, а видавництва зможуть за ці гроші видати додатково до 2 млн примірників.

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