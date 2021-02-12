Нова редакція санкційного списку містить 84 компанії.

Російський уряд розширив перелік українських компаній, щодо яких на території РФ запроваджені економічні санкції.

Відповідний указ підписав російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Нова редакція списку містить 84 компанії, а спочатку список складався з 75 компаній.

До нього потрапили три компанії і два дочірніх підприємства з Одеси, дві компанії з Дніпра, а також юрособи, зареєстровані в Полтаві і в Панамі.

Список компаній, щодо яких введено санкції:

ТОВ "Донмар", Одеса;

ТОВ "Краншип", Одеса;

ТОВ "Максима Метал Сервіс", Дніпро;

ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод", Полтава;

ТОВ "Солар Стальконструкція", Дніпро;

ТОВ "Трансшип", Одеса;

дочірнє підприємство "Трансшип Балк", Одеса;

дочірнє підприємство «"Трансшип-Сервіс", Одеса;

Також до переліку увійшла компанія Kirgan Holding S.A., зареєстрована в Панамі.

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Що цьому передувало

29 грудня 2018 року Росія запровадила заборону на імпорт низки українських товарів.

Тоді прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що це - відповідь на санкції з боку України.

Уряд Росії може скасувати свої обмеження, якщо Україна скасує свої.

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Автор: Олег Давигора