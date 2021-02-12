Росія розширила економічні санкції проти України / фото censor.net.ua
Російський уряд розширив перелік українських компаній, щодо яких на території РФ запроваджені економічні санкції.
Відповідний указ підписав російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін.
Нова редакція списку містить 84 компанії, а спочатку список складався з 75 компаній.
До нього потрапили три компанії і два дочірніх підприємства з Одеси, дві компанії з Дніпра, а також юрособи, зареєстровані в Полтаві і в Панамі.
Список компаній, щодо яких введено санкції:
- ТОВ "Донмар", Одеса;
- ТОВ "Краншип", Одеса;
- ТОВ "Максима Метал Сервіс", Дніпро;
- ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод", Полтава;
- ТОВ "Солар Стальконструкція", Дніпро;
- ТОВ "Трансшип", Одеса;
- дочірнє підприємство "Трансшип Балк", Одеса;
- дочірнє підприємство «"Трансшип-Сервіс", Одеса;
Також до переліку увійшла компанія Kirgan Holding S.A., зареєстрована в Панамі.
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Що цьому передувало
- 29 грудня 2018 року Росія запровадила заборону на імпорт низки українських товарів.
- Тоді прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що це - відповідь на санкції з боку України.
- Уряд Росії може скасувати свої обмеження, якщо Україна скасує свої.
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