Держава виконує всі зобов'язання своєчасно.

Ніякої катастрофи з наповненням державного бюджету в Україні на даний момент немає.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Березень ми перевиконали по податках. З іншого боку, є істотне недовиконання по митній службі, воно таким залишиться у квітні. Тому нам необхідна допомога наших іноземних партнерів, ми отримуємо суттєву допомогу від наших іноземних партнерів, а також ті військові облігації внутрішньої державної позики, які щовівторка розміщує Міністерство фінансів. Ніякої катастрофи немає, все відбувається стабільно. Безперечно, з урахуванням того, що виклик є безпрецедентним, виклик, з яким ми ніколи не стикалися, і мало країн у своїй історії стикалися, ми досить оперативно перейшли на військові рейки, оперативно перебудувалися до такого величезного виклику і виконуємо зобов'язання перед людьми та державою", - сказав він.

Також Гетманцев зазначив, що на сьогодні держава переважно витрачає кошти на сектор оборони та соціальне забезпечення.

"Ми виконуємо всі зобов'язання своєчасно. І виплати переселенцям, і виплати пенсій, і виплати бюджетникам здійснюються своєчасно навіть на тих територіях, де йдуть бойові дії, а в деяких випадках навіть заздалегідь. Це пріоритетні зобов'язання уряду, тому ми їх виконуємо насамперед. Якщо не брати оборону. Власне, на сьогодні в бюджеті залишилися два великих напрямки фінансування-оборона і "соціалка", - сказав він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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