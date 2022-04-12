Ніякої катастрофи з наповненням державного бюджету в Україні на даний момент немає.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Березень ми перевиконали по податках. З іншого боку, є істотне недовиконання по митній службі, воно таким залишиться у квітні. Тому нам необхідна допомога наших іноземних партнерів, ми отримуємо суттєву допомогу від наших іноземних партнерів, а також ті військові облігації внутрішньої державної позики, які щовівторка розміщує Міністерство фінансів. Ніякої катастрофи немає, все відбувається стабільно. Безперечно, з урахуванням того, що виклик є безпрецедентним, виклик, з яким ми ніколи не стикалися, і мало країн у своїй історії стикалися, ми досить оперативно перейшли на військові рейки, оперативно перебудувалися до такого величезного виклику і виконуємо зобов'язання перед людьми та державою", - сказав він.
Також Гетманцев зазначив, що на сьогодні держава переважно витрачає кошти на сектор оборони та соціальне забезпечення.
"Ми виконуємо всі зобов'язання своєчасно. І виплати переселенцям, і виплати пенсій, і виплати бюджетникам здійснюються своєчасно навіть на тих територіях, де йдуть бойові дії, а в деяких випадках навіть заздалегідь. Це пріоритетні зобов'язання уряду, тому ми їх виконуємо насамперед. Якщо не брати оборону. Власне, на сьогодні в бюджеті залишилися два великих напрямки фінансування-оборона і "соціалка", - сказав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
Вас також можуть зацікавити новини:
У Чорноморську Одеської області пролунав вибух
Українські війська відбили 7 ворожих атак на Донбасі
Пентагон підтвердив, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську