Був розроблений план, завдяки якому вдалося перевести банки на роботу в нових умовах.

Українській банківській системі було вкрай важливо пережити шок перших днів війни.

Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко написав у колонці для НВ Бізнес.

"Найважливішим для банків було пережити шок перших днів війни. І те, що вони з цим впоралися, — це не диво, а результат тривалої та інтенсивної роботи банківського співтовариства і НБУ", - зазначив Шевченко.

За словами Шевченка, банківська система України до початку війни була добре капіталізована.

"Банківська система зустріла війну здоровою і добре капіталізованою, завершивши 2021 рік з черговим історичним рекордом прибутковості в 77,5 млрд. грн. Це підтверджує результат оцінки стійкості банків, яку ми проводили минулого року, з акцентом саме на якість активів", - сказав.

Шевченко зазначив, що був розроблений план, завдяки якому вдалося перевести банки на роботу в нових умовах.

"Заздалегідь підготовлені плани безперебійної роботи дозволили банкам швидко забезпечити безперебійні канали зв'язку та енергопостачання, зберегти дані клієнтів, перезапустити інфраструктуру і багато іншого. Тобто вжити всіх необхідних заходів для оперативного переходу до роботи в нових умовах".

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

У перший день вторгнення, 24 лютого, Національний банк зафіксував офіційний курс гривні до долара на довоєнному рівні 29,25 грн/дол.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

Росіяни похвалилися пуском "калібрів" по українських містах з моря (відео)

У ДПСУ оцінили ризик наступу росіян на Україну з Придністров'я

У Чорному морі знаходяться три кораблі РФ з крилатими ракетами