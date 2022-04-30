Банкам тимчасово забороняється укладати низку контрактів на грошовому ринку, на підставі яких виникають обов’язки купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню.

Національний банк знизив ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Національний банк України ухвалив низку змін до порядку функціонування валютного ринку, спрямованих на підтримання стабільності валютного ринку, зниження тиску на міжнародні резерви України та запобігання непродуктивному відпливу капіталу. Зокрема, з 4 травня 2022 року скорочуються ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з таким рішенням банкам тимчасово забороняється укладати низку контрактів на грошовому ринку, на підставі яких виникають обов’язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню.

Раніше Національний банк України уточнив правила встановлення курсу гривні до іноземних валют під час електронних платежів. Курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційного курсу.

Що таке валютна позиція: довідка УНІАН

Валютна позиція банку - це співвідношення вимог і зобов'язань банку в іноземній валюті. У разі їх рівності валютна позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою.

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