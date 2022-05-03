У НБУ зазначили, що введених санкцій проти РФ недостатньо для негайного припинення війни проти України.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, санкції, введені щодо країни-окупанта серйозно вдарили по банківській системі РФ.

Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко написав у колонці для НВ Бізнес.

"Національний банк звертається до міжнародних фінансових установ і пояснює, чому продовжувати роботу з Росією сьогодні неможливо. Ця робота є складною і емоційною. Але ми отримали вже багато хороших новин з міжнародного економічного фронту. Це результат спільної роботи як установ, так і окремих економістів", - зазначив Шевченко.

Глава НБУ перерахував найважливіші з них:

ключові російські банки відключили від SWIFT;

активи Центробанку Росії заморожені;

Visa і MasterCard залишили ринок Росії;

США і Європейський Союз припинили постачання готівкової валюти на територію країни-агресора;

Рада директорів ЄБРР абсолютною більшістю погодила ініціацію процедури позбавлення доступу Росії та Білорусі до всіх ресурсів банку;

Група Світового банку ухвалила рішення щодо припинення всіх програм у Росії та Білорусі;

найбільші торгово-інформаційні платформи Refinitiv і Bloomberg LP призупинили надання послуг всім клієнтам, що працюють на території Росії;

провідні учасники світового страхового ринку (страховики Allianz, Swiss Re, Zurich, Hannover Ret, Generali, брокери Aon, Marsg, Willis Towers Watson) оголосили про припинення бізнесу в Росії.

Шевченко також зазначив, що введених санкцій проти РФ недостатньо для негайного припинення війни проти України.

"Санкції проти Росії носять рішучий і безпрецедентний характер, їх все ще недостатньо для того, щоб змусити режим агресора швидко відмовитися від планів продовжувати війну", - зазначив Шевченко.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн.

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