Клієнтські дані мешканців Херсонської області були злиті в "Тінькофф-банк".

Окупанти заволоділи базою даних боржників українських банків і почали їх переводити в російські.

Скріншоти відповідних СМС опублікував один з мешканців окупованої РФ області, який став жертвою несанкціонованого втручання росіян.

У СМС російський "Тінькофф-банк" попередив клієнта "Приватбанку", що його борг у розмірі понад 100 тисяч гривень був нібито переведений в банк окупантів.

Після довгого мовчання оператор фінустанови підтвердив чоловікові, що його клієнтські дані були злиті в "Тінькофф-банк".

"Все вірно. Ваші борги були перенаправлені у "Тінькофф-банк". Найближчим часом вам прийдуть Інструкції про подальші алгоритми погашення заборгованості. Сподіваємося на ваше розуміння", - сухо відповіла дівчина-оператор.

З приходом російських військ до Херсона місцевий колаборант Кирило Стремоусов обіцяв списання всіх банківських боргів.

Вас також можуть зацікавити новини: