В Україні зʼявиться новий цифровий банк

В рамках угоди приблизно 13 000 клієнтів-фізосіб "РВС Банку" перейдуть до нового банку.

Естонська банківська група Iute Group планує відкрити в Україні новий цифровий банк замість збанкрутілого "РВС Банку", повідомила пресслужба фінансової компанії.

Зазначається, що Iute Group має намір придбати банківську ліцензію, що належить перехідному банку, та перевести частину надійних активів і депозитів фізичних осіб на суму близько 4 мільйона євро з RWS Bank до нового банку Iute Group в Україні.

Очікується, що в рамках угоди приблизно 13 000 клієнтів-фізосіб "РВС Банку" перейдуть до нового банку разом з їхніми рахунками та депозитами.

Банк очолить Артур Муравицький, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора та члена правління "Таскомбанку", а до цього – керівні посади в "Укрпошті", "Фінанс Банку" та "ВТБ Банку" в Україні. Банк працюватиме під брендом IuteBank.

У грудні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізосіб повідомив про створення перехідного банку "ЮТЕ Банк", якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками – фізичними особами збанкрутілого "РВС Банку". Новостворена установа отримала банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України. 31 грудня перехідний банк вже розпочав обслуговування вкладників "РВС Банку".

"Вкладники "РВС Банку", у яких строк дії депозитних договорів сплив до 4 листопада 2025 року та які мали в банку поточні рахунки, можуть залишитись клієнтами "Перехідного банку "ЮТЕ Банк" або отримати свої кошти", - повідомили у фонді.

4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ "РВС БАНК" до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у ньому тимчасову адміністрацію.

"РВС Банк" був у переліку банку, яких в жовтні Нацбанк оштрафував за порушення фінансового моніторингу. Штраф за незастосування ризик-орієнтованого підходу склав 3,8 млн грн.

