Біткойн впав нижче психологічної межі через Трампа

Криптовалютний ринок, як і раніше, залишається нестабільним.

Біткойн подешевшав у понеділок, 23 лютого, через нову хвилю побоювань щодо статусу мит президента США Дональда Трампа.

Видання Bloomberg пише, що початковий цифровий актив подешевшав до майже 64 300 доларів, що стало найнижчим показником з 6 лютого. Інші токени показали ще гірші результати: Ether, другий за величиною токен, подешевшав на 5,2%.

За даними біржі Binance, станом на 9:28 біткойн трохи піднявся і коштував 65 782,89 долара за монету.

До втрат призвела заява офіційних осіб США про те, що торговельні угоди, вже укладені з партнерами, залишаються в силі, попри рішення Верховного суду, який скасував використання президентом Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для введення мит. 21 лютого Трамп заявив, що збільшить глобальне 10%-ве мито до 15%, що викликало ще більшу економічну нестабільність.

"Криптовалютний ринок, як і раніше, залишається нестабільним, і учасники ринку розраховують на підтримку на рівні 60 000 доларів", - повідомила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон.

На початку цього місяця біткойн втратив весь прибуток, отриманий з моменту переобрання Трампа в листопаді 2024 року. Надії на те, що друга адміністрація Трампа буде більш лояльною до криптовалют, призвели до рекордного зростання ціни біткойна до понад 126 000 доларів у жовтні минулого року, але відразу після цього почався масовий розпродаж, який з тих пір не дає цифровим активам оговтатися. Загальний обсяг криптовалютного ринку скоротився більш ніж на 2 трильйони доларів, причому особливо сильно постраждав ринок дрібних токенів.

Тільки за останні 24 години ринок криптовалют втратив ще 100 мільярдів доларів у вартості, згідно з даними CoinGecko.

За словами аналітика BTC Markets Рейчел Лукас, 65 000 доларів - ключовий рівень підтримки для токена.

"Рішучий прорив нижче цього рівня призведе до падіння до 60 000 доларів. Щоб ситуація змінилася в кращу сторону, необхідно повернути 70 000 доларів", - пояснила Лукас.

Курс біткоїна до долара - останні новини

Найпопулярніша криптовалюта не на жарт налякала трейдерів. Біткоїн впав до 16-місячного мінімуму - до рівня 60 000 доларів.

6 лютого токен почав відходити від мінімумів. Це сталося на тлі глобального розпродажу акцій технологічних компаній. Також на настрої на крипторинку вплинув розпродаж дорогоцінних металів.

