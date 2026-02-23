Потягом можна доїхати не усюди: 'Укрзалізниця' обмежила рух у низці областей

Обмеження руху поїздів стосуються Херсонської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Сьогодні, 23 лютого, "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів на низці небезпечних ділянок. З урахуванням безпекової ситуації змінено деякі маршрути та організовано підвіз пасажирів альтернативним транспортом.

Пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі повідомила, що у Херсонській області моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі, тож рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації. Зокрема, між Миколаєвом та Херсоном перевезення пасажирів здійснюється автобусами. У разі тривалої повітряної тривоги в Миколаєві пасажирів просять очікувати в укритті.

Залізничники також закликали пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці" та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах.

Відео дня

На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

На Харківщині та Донеччині від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Водночас на Запоріжжі рух між Дніпром і Запоріжжям також наразі організовано переважно із залученням автобусних перевізників. Пасажирів закликають орієнтуватись на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.

Удари Росії по залізниці - головні новини

22 лютого російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі низки регіонів України. Було пошкоджено два локомотиви. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що ворог спрямував удари по залізниці у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

16 лютого у низці регіонів України було запроваджено тимчасові обмеження руху поїздів через безпекову ситуацію, несприятливі погодні умови та пошкодження інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: