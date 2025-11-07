Багатомільйонні штрафи отримали 7 українських банків.

Національний банк у жовтні оштрафував сім банків та чотири небанківські фінустанови в Україні за порушення фінансового моніторингу.

Як повідомила пресслужба регулятора, фінансові організації порушили вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства.

Банк "Альянс" отримав штраф у 67,6 млн грн за неналежне управління ризиків щодо нових продуктів, недостатню перевірку клієнтів, незастосування ризик-орієнтованого підходу і затримки в наданні даних Нацбанку. Також банку нарахували додатковий штраф у 15,9 млн грн за порушення низки вимог, в тому числі неналежну перевірку клієнтів з високим ризиком та членів сім'ї політично значущої особи.

"МТБ Банк" оштрафовано на 75 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та порушення в управлінні ризиками. Ще 3,2 млн грн банк має заплатити за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення валютного нагляду.

"Універсал Банк" отримав штраф у 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, в тому числі високоризикових, проблеми з внутрішніми документами та несвоєчасне інформування про операції клієнтів із замороженими активами.

Штраф у 11 млн грн нараховано "Укрсиббанку" за неналежну перевірку клієнтів, незастосування ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне подання Національному банку необхідні документи. Ще 500 тис. грн штрафу призначено за порушення обов’язку повідомляти про певні порогові фінансові операції.

"РВС Банк" оштрафували на 3,8 млн грн за незастосування ризик-орієнтованого підходу. "Комінбанк" має сплатити 1,05 млн грн за невиконання банком обов’язку встановити високий рівень ризику ділових відносин щодо клієнтів, пов'язаних з країною-агресором. "Ідея Банк" оштрафовано на 500 тис. грн за несвоєчасного виконання рішення про зупинення фінансових операцій за рахунком клієнта банку.

Що стосується небанківських фінустанов, то штраф у 731 тис. грн отримала фінансова компанія "Мустанг Фінанс" за низку порушень вимог законодавства. "НоваПей Кредит" оштрафовано на 255 тис. грн за неналежну перевірку клієнтів та незастосування ризик-орієнтованого підходу.

"ФК "Абекор" має сплатити 595 тис. грн за неналежне розроблення процедур управління ризиками і неналежну перевірку клієнтів.

У вересні Нацбанк покарав три банки та 10 небанківських фінустанов в Україні, наклавши на них багатомільйонні штрафи за порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства.

У червні фінансовий партнер "Нової пошти" платіжна система NovaPay отримала рішення Національного банку про штраф у розмірі 90 млн грн. Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів.

