У "Великій сімці" закликають увесь світ об'єднатися із закликом до Путіна вивести війська з України.

З кожним днем для Росії створюють все більше проблем і покарань за напад на Україну. Тепер загарбники не матимуть пільг на позики та фінансування від МВФ і Світового банку.

Такі обмеження для Росії збираються схвалити лідери G7 (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії). Тепер окупанти не матимуть шансів на пільги в багатосторонніх фінустановах. Про це йдеться у заяві лідерів G7, опублікованій на сайті Європейської Ради.

"Лідери G7 домовляться про те, щоб Росія не могла отримати фінансування від провідних багатосторонніх фінансових установ, таких як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк", – мовиться у повідомленні Білого дому.

Там рішуче наполягають, що Росія не може грубо порушувати міжнародне право і сподіватися на вигоду від участі в міжнародному економічному порядку.

Також лідери "Великої сімки" "зберігають рішучість виступати на стороні українського народу і уряду, які героїчно чинять опір воєнній агресії президента Російської Федерації Володимира Путіна і обраній ним війні проти їхньої суверенної держави".

"Ця неспровокована і невиправдана атака призводить до величезних страждань і трагічної втрати життя, в тому числі через здебільшого нерозбірливих бомбардувань і обстрілів цивільних у школах, домівках і лікарнях", - наголошується у заяві.

"Ми об'єднані у нашій рішучості притягнути президента Путіна і його режим до відповідальності за цю невиправдану і неспровоковану війну, яка вже ізолювала Росію у світі", - наголошується у заяві.

"Світ повинен об'єднатися із закликом до президента Путіна і його режиму негайно припинити нинішній напад проти України і вивести його воєнні сили. Ми виступаємо у солідарності з тими, хто мужньо протидіє вторгненню в Україну", - йдеться у заяві.

Також лідери G7 наполегливо закликають Росію забезпечити захищений і безперешкодний гуманітарний доступ до жертв її нападу в Україні та дозволити безпечний вихід для цивільних, які бажають евакуюватися.

"Ми закликаємо і зобов'язуємося забезпечити гуманітарну, медичну і фінансову підтримку для біженців з України", - йдеться у заяві.

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