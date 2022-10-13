Найбільше постраждали енергетичний і банківський сектори російської економіки.

Західні санкції щодо Російської Федерації притупили її можливість фінансувати війну. Китай та Туреччина допомагають РФ обійти введені обмеження.

Про це пише EUobserver.

Зазначається, що найбільших збитків санкції завдали по енергетичному та банківському секторах. У "чорний список" потрапили вже всі великі банки Росії, крім одного, а російські кредитори закрили 670 офісів.

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У зв'язку зі сформованою ситуацією Кремль спробує провести рекапіталізацію банків за допомогою вливання додаткових 2 трильйонів рублів. При цьому мало хто з міжнародних інвесторів зацікавлені в покупці російських облігацій.

Фактично єдиним джерелом коштів в Росії залишилася внутрішня емісія. Особливо, враховуючи той факт, що міжнародні ринки відмовляються від торгівлі російською нафтою.

"Тільки дві третини раніше закуповуваних в Європі обсягів зараз перенаправляються зі значною знижкою близько 25 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

Водночас видобуток нафти скоротився на 10%, газу - на 22% в річному численні в серпні, а профіцит скоротився лише до 137 мільярдів рублів за літо.

Очікується, що ембарго ЄС на нафту і нафтопродукти, яке набуде чинності в грудні, разом з "лімітом цін на нафту" ще більше знизить доходи від російського експорту.

"Як сукупний результат самої війни і санкцій Росія увійшла в рецесію, яка може тривати тривалий період", - зазначило видання.

Крім того, санкції заблокували російський експорт до Європи на 90 мільярдів євро на рік, що призвело до падіння виробництва в Росії сталі на 30% і виробництва пиломатеріалів на 90%. Також заблокували 30 мільярдів євро на рік високотехнологічного та промислового експорту, що підірвало виробництво основних споживчих товарів як авто, холодильники та пральні машини.

Крім цього, ЄС заморозили активи росіян в Європі на суму 17,4 мільярда євро. Приблизно 40% з приблизно 3 тисяч іноземних компаній, що працюють в Росії, вже пішли з російського ринку або в процесі, що призвело до втрати 540 тисяч робочих місць.

На проблеми з військовим виробництвом в Росії вказує і те, що Кремль почав закуповувати безпілотники та боєприпаси в Ірані та Північній Кореї.

Попри всі наслідки санкцій, Росії все ж вдається частково обходити введені обмеження. У цьому Кремлю допомагають Китай та Туреччина.

"Експорт з Китаю в Росію 30 найпопулярніших товарів в цьому діапазоні (від транспортного обладнання до електричних машин), раніше імпортувалися з ЄС і США, різко впав після вторгнення, але в серпні виріс на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться в звіті.

Тільки експорт з Туреччини до Росії майже подвоївся з другого кварталу, а також зріс експорт деяких країн-членів ЄС до Туреччини, що свідчить про обхід санкцій.

Також Москві допомагає і Казахстан, а експорт ЄС в Киргизстан за період з 5 по 18 вересня показав майже чотириразове зростання в порівнянні з до військовим періодом.

Крім того, частково покрити дефіцит та обійти санкції в Кремлі намагаються за допомогою "паралельного імпорту" комп'ютерів, смартфонів, побутової електроніки, запчастин для авто й навіть продуктів Lego без дозволу правовласників.

Санкції проти Росії - що відомо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни-члени ЄС запровадити конкретні заходи, які вдарять по економіці Росії у відповідь на проведення незаконних "референдумів" на окупованих українських територіях.

6 жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.

Цей пакет передбачає встановлення обмеження цін на нафту для третіх країн, нові заборони на імпорт і експорт продукції на 7 мільярдів євро.

Також санкції введуть проти 35 нових фізичних осіб і компаній, які залучені до війни, проведення фіктивного референдуму на окупованих територіях і пропаганди.

В офісі президента України зазначили, що в дев'ятий пакет санкцій можна включити, наприклад, обмеження цін на нафту, відключення російських і білоруських банків від SWIFT, заборонити видавати візи росіянам, а кораблям РФ заходити в європейські порти.

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