Зазначається, що зменшення середнього розміру субсидії пов'язане з проведенням перерахунку через зменшення цін на природний газ для населення.

У лютому 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 3 млн громадян, а її середній розмір зменшився на 33% порівняно з січнем і склав 1483 грн.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства соціальної політики України.

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Відзначається, що зменшення середнього розміру субсидії в лютому пов'язане з проведенням перерахунку за січень через зменшення цін на природний газ для населення в лютому і за січень 2021 року.

"При розрахунку розміру субсидії для громадян, які використовують природний газ, за січень була врахована інформація про ціну на природний газ на рівні 8,5-9 гривень за куб.м. При цьому загальна сума нарахованих пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2021 склала майже 7,8 млрд гривень", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, в лютому постачальники газу повідомили про зменшення ціни за січень, тому в лютому здійснено розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 грн за куб.м і менше, а також проведено перерахунок сум пільг і субсидій за січень 2021 року.

Таким чином, загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить 5,3 млрд гривень, зазначили в Міністерстві.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в січні 2021 року загальні виплати по субсидіях збільшилися на 1 млрд грн - до 7,5 млрд грн.

За даними Мінсоцполітики, в грудні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали 3,047 млн громадян, а її середній розмір у порівнянні з листопадом збільшився менш ніж на 1% і склав 1615,39 грн.

9 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій, в тому числі провести відповідну роботу з інформування населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти Розрахунки з постачальником.

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Автор: Бредіхіна Ганна