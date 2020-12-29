Реальна заробітна плата в листопаді 2020 року порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 2,8%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2020 року зросла порівняно з листопадом 2019 року на 12,2% - до 11 987 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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При цьому у порівнянні з жовтнем розмір середньої номінальної заробітної плати в листопаді 2020 року зменшився на 1,5%.

Реальна заробітна плата в листопаді 2020 року в порівнянні з попереднім місяцем зменшилася на 2,8%, а в порівнянні з листопадом 2019 року – зросла на 8,1%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді поточного року була у 2,4 раза вище мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на рівні 5000 грн.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Чернігівській області - 9 615 грн, а найбільша - в Донецькій області – 12 781 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками листопада 2020 року склав 17 582 грн.

Підвищення мінімальної зарплати

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 гривень і становила 4 723 гривні на місяць, або 28,31 гривні на годину.

25 серпня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн з 1 вересня.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2020 року зросла у порівнянні з серпнем 2019 року на 8,6% - до 11 446 гривень.

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Автор: Бредіхіна Ганна