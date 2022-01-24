За словами голови уряду, є лише загроза дезінформаційного тиску.

Загроз функціонуванню української економіки на сьогодні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Загроз функціонуванню національної економіки немає, окрім інформаційного, а особливо – дезінформаційного, тиску, інших чинників, які можуть призвести до дестабілізації національної економіки, на сьогоднішній день немає", - сказав він.

Шмигаль додав, що на сьогодні Україна має один з найвищих рівнів золотовалютних запасів – 30,1 млрд доларів, що дозволяє уряду спільно з Національним банком підтримувати стабільність курсу гривні.

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Голова уряду нагадав, що державний бюджет 2021 року було повністю виконано, а його доходи зросли на 206 млрд грн порівняно з 2020 роком.

На Єдиному казначейському рахунку сьогодні 55,15 млрд грн (19,485 млрд у гривні, а також еквівалент 35,63 млрд грн у валюті). Основні виплати по зовнішнім боргам відбудуться у вересні.

"Ми не бачимо якихось загроз по зовнішнім виплатам", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський скликав на сьогодні засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, основні питання стосувалися першочергових заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз. Зокрема, було заслухано доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про стан справ в українській економіці.

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