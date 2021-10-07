За словами прем'єра, Україна виконала всі свої зобов'язання перед МВФ.

Україна цього року отримає наступний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це під час Київського міжнародного економічного форуму заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНІАН.

Читайте також"Буквально сьогодні-завтра": Шмигаль про меморандум з МВФ

"Оцінка МВФ і Світового банку буде виставлена тоді, коли ми отримаємо транші. А я вас запевняю, що це буде в цьому році найближчим часом", - сказав він.

За словами прем'єра, Україна виконала всі свої зобов'язання перед МВФ. Для цього були прийняті закони для корпоративного управління, для судової та антикорупційної реформи, а також розпочато приватизацію.

МВФ в Україні:

21 вересня 2021 року місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу з перегляду програми stand-by в Україні.

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

9 вересня глава НБУ Кирило Шевченко повідомив, що за планом другий транш МВФ для України має становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

Автор: Дмитро Шварц