Денис Шмигаль висловив сподівання, що США дипломатично та економічно сприятимуть реалізації європейської перспективи України.

Потужним політичним сигналом для світу стало б відключення від SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі 22 квітня у Вашингтоні з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як повідомляє прес-служба українського уряду, Шмигаль наголосив, що санкції, фінанси та зброя — ключові складові перемоги України, а рівень допомоги США у цих питаннях складно переоцінити.

"Україна потребує сучасної зброї, щоб захистити наших людей. Наша армія показала високий рівень професіоналізму, у тому числі завдяки навчанням із європейськими й американськими колегами в минулі роки. Тому необхідно також продовжити цю добру традицію", - наголосив він.

В повідомленні сказано, що під час зустрічі сторони скоординували позиції щодо санкцій проти Росії. Зокрема, підкреслювалася необхідність дати гідну відповідь на блокування Росією українських портів та наміри країни-агресора створити продовольчу кризу у світі.

"Наших союзників на Заході ми закликаємо відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати Росію країною-спонсором тероризму. Це буде потужний політичний сигнал для всього світу", - відзначив Шмигаль.

Він також висловив сподівання, що США дипломатично та економічно сприятимуть реалізації європейської перспективи України та вступу нашої країни до ЄС.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що США продовжать максимально підтримувати Україну та будуть і надалі активно координувати свої дії з європейськими союзниками, аби посилити тиск на Росію.

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