Європейські чиновники вивчають можливість удару по банках, відключених від системи SWIFT.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Європейський Союз розглядає можливість введення нових санкцій проти фінансових установ РФ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Європейські чиновники вивчають можливість удару по банках, відключених від системи SWIFT.

Як йдеться в матеріалі, мова йде про ВТБ. Активи цієї фінустанови були заморожені США і Великобританією, але ЄС нових санкцій проти ВТБ не вводив.

Що стосується інших представників ТОП-3 найбільших банків Росії, то поки планів піддати санкціям "Газпромбанк" і "Сбербанк" немає. Через ці фінустанови європейські фірми здійснюють платежі за енергоносії з РФ.

Як пише видання, планується збільшення кількості банків під обмеженнями, розширення санкцій проти олігархів на коло родичів і посилення обмежень на використання росіянами криптовалют.

SWIFT і російська агресія:

SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Перекази через SWIFT - це перекази коштів з одного банківського рахунку на інший. Послугами системи користуються близько 11 тис.банків і фінансових установ у більш ніж 200 країнах світу.

Ряд країн світу, в тому числі країни-члени Євросоюзу, вирішили покарати російську владу за широкомасштабну агресію новими санкціями.

З 12 березня "Банк Росии", "ВТБ", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк","Открытие" і "ВЭБ.РФ" відключили від SWIFT.

Війна проти України: