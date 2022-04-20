Це вже другий банк, по якому вдарили західні санкції.

"Россельхозбанк", який потрапив під санкції Великобританії через війну в Україні, не зміг виплатити купон за доларовими єврооблігаціями на 500 мільйонів доларів з погашенням у 2023 році. Це вже другий банк РФ у стані дефолту

Про це повідомили в прес-службі банка.

Фінустанова не змогла виплатити компанії RSHB Capital S. A. (Люксембург) відсотки на суму 21,25 мільйона доларів.

Відзначається, що платіжний агент не підтвердив готовність прийняти від "Россельхозбанка" платіж та провести виплату відсотків депозитаріям Euroclear/Clearstream/DTC і власникам єврооблігацій.

Варто відзначити, що "Россельхозбанк" став другим банком у РФ, який офіційно повідомив про проблеми з проведенням платежів. Раніше в схожу ситуацію потрапив "Совкомбанк", який потрапив під санкції США. Фінустанова тимчасово зупинила нарахування відсотків за двома випусками єврооблігацій, тому що через введені санкції "не має технічної можливості розпоряджатися заблокованими активами і повноцінно використовувати міжнародну платіжну інфраструктуру для обслуговування позик".

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вдерлася на територію України, ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні населені пункти.

У зв'язку з цим ряд країн світу, в тому числі країни-члени Євросоюзу, вирішили покарати російську владу за широкомасштабну агресію новими санкціями. Зокрема, з 12 березня "Банк Росії", "ВТБ", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Открыие" та "ВЭБ.РФ" повинні були відключити від SWIFT.

Крім того, влада Великобританії ввели санкції відносно власників російських банків і фінансових установ, в тому числі й Россельхозбанка (РСХБ).

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