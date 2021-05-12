Представники міністерств, офісу президента та профільний комітет Ради провели засідання з цього питання.

Уряд України працює над встановленням справедливого прожиткового мінімуму в рамках ініціативи президента з подолання бідності в країні.

Про це у своєму Telegram- написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожУ "Слузі народу" пропонують підвищити прожитковий мінімум

"У рамках ініціативи президента з подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму. Обговорили це питання на спільній нараді з Мінсоцполітики, Мінфіном, Мінекономіки, Офісом президента, профільним Комітетом Верховної Ради та науковцями", – написав він.

Прожитковий мінімум в Україні

З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис. 197 грн до 2 тис. 270 грн.

Одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики на 2021 рік буде запровадження розрахунку реального прожиткового мінімуму та визначення на його основі базових соціальних гарантій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна