Час засідання поки не повідомляється / фото УНІАН Володимир Гонтар
Сьогодні, 20 листопада 2020 року, заплановано проведення позачергового засідання Кабінету Міністрів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в уряді.
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"Тема - бюджет до другого читання. Час поки не повідомили", - сказав співрозмовник.
Ключові цифри держбюджету-2021
Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:
зростання ВВП + 4,6%;
середній курс-29,1 грн/дол;
доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;
видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;
дефіцит бюджету - 270 млрд грн.
Хронологія подій
- 14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік.
- 18 вересня 2020 року Кабмін представив у парламенті проект держбюджету на 2021 рік.
- Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тис.поправок.
- 16 жовтня 2020 року засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому мали затвердити поправки до проекту державного бюджету на 2021 рік було скасовано.
- 5 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
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