Тема засідання - підготовка державного бюджету до розгляду у другому читанні парламентом.

Сьогодні, 20 листопада 2020 року, заплановано проведення позачергового засідання Кабінету Міністрів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в уряді.

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"Тема - бюджет до другого читання. Час поки не повідомили", - сказав співрозмовник.

Ключові цифри держбюджету-2021

Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:

зростання ВВП + 4,6%;

середній курс-29,1 грн/дол;

доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;

видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;

дефіцит бюджету - 270 млрд грн.

Хронологія подій

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік.

18 вересня 2020 року Кабмін представив у парламенті проект держбюджету на 2021 рік.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тис.поправок.

16 жовтня 2020 року засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому мали затвердити поправки до проекту державного бюджету на 2021 рік було скасовано.

5 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: Леся Лещенко