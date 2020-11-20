Час засідання поки не повідомляється / фото УНІАН Володимир Гонтар

Сьогодні, 20 листопада 2020 року, заплановано проведення позачергового засідання Кабінету Міністрів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в уряді.

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"Тема - бюджет до другого читання. Час поки не повідомили", - сказав співрозмовник.

Ключові цифри держбюджету-2021

Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:

зростання ВВП + 4,6%;

середній курс-29,1 грн/дол;

доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;

видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;

дефіцит бюджету - 270 млрд грн.

Хронологія подій

  • 14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік.
  • 18 вересня 2020 року Кабмін представив у парламенті проект держбюджету на 2021 рік.
  • Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тис.поправок.
  • 16 жовтня 2020 року засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому мали затвердити поправки до проекту державного бюджету на 2021 рік було скасовано.
  • 5 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: Леся Лещенко