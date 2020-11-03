Після інтеграції Sportbank сфокусується на маркетингу, операційних процесах, клієнтському сервісі та розробці програмного забезпечення.

У грудні 2020 року sportbank почне випускати карти другого банку-емітента ТАСкомбанк, - повідомляє діловий портал Delo.UA

"Ми з самого початку закладали можливість мультибанківської архітектури. І ось, разом з існуючим банком, ми оголошуємо про початок роботи з новим партнером. Співпраця істотно посилить позиції Sportbank з точки зору капіталізації та ліквідності. Інтеграція з новим банком-партнером - це масштабування проекту і додаткові можливості для клієнтів. Після запуску ми зосередимося на обіцяних сервісах, послугах та в прискореному режимі будемо анонсувати все, чого очікували наші клієнти", - коментує новину СЕО sportbank, Денис Саприкін.

Після інтеграції Sportbank як і раніше залишиться самостійним брендом. Команда мобільного банку сфокусується на маркетингу, операційних процесах, клієнтському сервісі та розробці програмного забезпечення. Запуск другого банку-емітента не відіб'ється на тарифній політиці, процедурі оформлення та обслуговуванні карт. Також sportbank продовжить співпрацю з ОКСІ БАНКОМ.

Sportbank стане першим мультибанком в Україні. Проект презентували в жовтні 2019 року. Це сучасний мобільний банк для українців, захоплених спортом і активним способом життя. Банк працює без відділень, отримати карту можна безкоштовною кур'єрською доставкою або в точці видачі.

У мобільному додатку sportbank зібрані всі популярні платіжні послуги: кредитна карта, кредит готівкою, переведення коштів з карти на карту, платежі, бонуси та кешбек. Серед переваг карти sportbank виділяють: поновлюваний кредитний ліміт до 100 000 гривень, перший пільговий період до 120 днів, кешбек 10% на оплату товарів і послуг в категорії "Спорт", який нараховується на власні та кредитні кошти, до 20% кешбеку на інші популярні категорії.

ТАСкомбанк заснований в 1989 році та є одним з перших комерційних банків в Україні. За розмірами чистих активів - у двадцятці найбільших банків країни. Входить в озвучений НБУ перелік системно важливих банків.

З 2004 року ТАСкомбанк – є частиною фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка. У липні 2020 року банк успішно пройшов процедуру рейтингування міжнародним рейтинговим агентством Moody's Investors Service.

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Автор: УНІАН