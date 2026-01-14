Срібло різко стрибнуло до нового рекорду, вперше перескочивши $90: скільки коштує метал

Аналітики прогнозують подальше зростання цін на метал.

Срібло вперше перевищило позначку в 90 доларів за унцію, а золото наблизилося до нового рекорду. Тиск адміністрації Дональда Трампа на Федеральну резервну систему, перспектива подальшого зниження ставок у США і напружена геополітична ситуація підняли ціни на дорогоцінні метали.

Видання Bloomberg пише, що ціни на срібло підскочили на 5,3% до 91,55 долара за унцію. Таким чином, 1 грам коштує 2,95 долара. При цьому золото наблизилося до історичного максимуму – метал подорожчав на 0,9% до 4626,43 долара. Таким чином, 1 грам коштує 149,24 долара

Базова інфляція в США в грудні 2025 року виявилася не такою високою, як побоювалися, але економісти заявили, що дані були штучно занижені через рекордно тривалий шатдаун. Очікується, що ФРС США призупинить зниження ставок на кілька місяців, але ринки закладають в ціни як мінімум ще два зниження до кінця року.

Попиту на безпечні активи також сприяли захоплення Ніколаса Мадуро, нові погрози президента США Дональда Трампа захопити Гренландію і насильницькі протести в Ірані, які можуть привести до повалення ісламського режиму. На цьому тлі Citigroup Inc. підвищила тримісячні прогнози по золоту і сріблу до 5000 доларів за унцію і 100 доларів за унцію відповідно.

У свою чергу головний інвестиційний директор Lotus Asset Management Ltd. Хао Хонг вважає, що срібло "має великий потенціал зростання в цьому році, і до кінця року ціни можуть досягти 150 доларів за унцію".

"Побоювання з приводу введення мит на срібло призвели до того, що велика кількість металу застрягла в США, що обмежило його надходження на світовий ринок", - сказав аналітик Zijin Tianfeng Futures Co. Ltd. Лю Шияо.

