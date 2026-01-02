Уперше з 2022 року алюміній торгувався дорожче $3000: скільки коштує метал тепер

Зазначається, що на вартість металу вплинула низка факторів.

Ціни на алюміній уперше за більш ніж три роки піднялися вище за позначку в 3000 доларів за тонну. Подорожчанню металу сприяло очікуване скорочення пропозиції та прогнозований рівень попиту.

Видання Bloomberg пише, що обмеження потужностей з виплавки в Китаї та стримування виробництва в Європі через зростання цін на електроенергію призвели до скорочення світових запасів. Водночас прогнози попиту з боку будівельного сектору та сектору відновлюваних джерел енергії залишаються оптимістичними.

За даними Trading Economics, станом на 13:23 ціни на алюміній досягли позначки в 3011 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 30,11 долара.

Китай, найбільший у світі виробник алюмінію, має намір боротися з надлишковими потужностями у виробництві металу. Компанії почали продавати свою продукцію на місцевому ринку замість відвантажень зарубіжним споживачам, внаслідок чого експорт у листопаді скоротився на 9,2% у річному обчисленні.

Тим часом плани китайських металургійних компаній з будівництва нових заводів в Індонезії, як і раніше, стикаються з труднощами через високі витрати на енергію і ризики, пов'язані з місцевим законодавством. Водночас високі витрати на енергію, відмови обладнання, складнощі з поставками бокситів і геополітичні ризики призвели до призупинення роботи ключових металургійних заводів в інших країнах, зокрема в Ісландії, Мозамбіку та Австралії.

Ціни на метали - останні новини

Ціна на мідь встановила новий рекорд 29 грудня 2025 року. Метал майже сягнув позначки в 13 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів через побоювання щодо скорочення поставок.

Крім того, срібло вперше в історії подолало позначку у 80 доларів за унцію, після чого різко подешевшало.

Також ціни на нікель досягли максимуму з березня 2025 року після заяви найбільшого виробника - Індонезії - про плани скоротити поставки.

