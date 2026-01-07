Ціни на залізну руду досягли максимуму майже за рік: скільки коштує зараз

Залізна руда завершила 2025 рік з невеликим зростанням.

Ціни на залізну руду досягла максимуму з лютого 2025 року. Цьому сприяли перспективи макроекономічної підтримки в Китаї та передсвяткове поповнення запасів.

Видання Bloomberg пише, що залізна руда подорожчала на 1,7% до 108,40 доларів за тонну і торгувалася за ціною 108,35 доларів о 06:07 за київським часом.

Народний банк Китаю заявив, що буде гнучко й ефективно використовувати різні інструменти політики, зокрема зниження процентних ставок. При цьому китайська влада не повідомила графік реалізації цих заходів.

За словами аналітика CRU по залізній руді Ліз Гао, ціни також підтримувалися поповненням запасів перед святами з нагоди Місячного Нового року наступного місяця:

Наразі пропозиція стабільна, але в найближчі кілька тижнів є ризик перебоїв з поставками залізної руди. Тому існує ймовірність, що ціни можуть зрости ще більше.

Залізна руда завершила 2025 рік з невеликим зростанням, попри побоювання щодо збільшення видобутку найбільшими гірничодобувними компаніями, а також ознаки уповільнення виробництва сталі в Китаї. При цьому пропозиція руди достатня - запаси в портах найбільшого імпортера цієї сировини зросли до максимального рівня з кінця 2024 року.

Ціни на метали - останні новини

Багато сировинних матеріалів, зокрема неблагородні метали, продемонстрували значне зростання на початку 2026 року. Серед них мідь піднялася до рекордного рівня. Так, метал досяг позначки 13 369 доларів за тонну, тому що інвестори зробили ставку на посилення ситуації на ринку.

Крім того, 2 січня ціни на алюміній уперше за більш ніж три роки піднялися вище за позначку в 3000 доларів за тонну. Подорожчанню металу сприяло очікуване скорочення пропозиції та прогнозований рівень попиту.

