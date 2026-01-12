Золото б'є рекорди на тлі протестів в Ірані та 'війни' навколо ФРС США: скільки коштує

Відзначається, що за жовтим металом потягнулося і срібло.

Золото і срібло досягли нових рекордів. Міністерство юстиції США пригрозило Федеральній резервній системі кримінальним переслідуванням, що посилило побоювання щодо її незалежності, а протести в Ірані підтримали попит на безпечні активи.

Видання Bloomberg пише, що ціна на жовтий метал підскочила до 4600 доларів за унцію, а срібло наблизилося до 85 доларів. Серед факторів, що сприяють зростанню цін на золото і срібло, можна назвати падіння процентних ставок у США, посилення геополітичної напруженості, зниження довіри до долара і виклик ФРС.

Срібло підскочило майже на 6% до рекордних 84,59 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 2,73 долара. Минулого року білий метал подорожчав майже на 150%.

"Ми очікуємо, що дефіцит на ринку срібла буде зберігатися протягом усього 2026 року, в першу чергу через більш високий інвестиційний попит", - заявили в BMI, підрозділі Fitch Solutions Inc., додавши, що промисловий попит також призвів до безпрецедентного скорочення фізичного ринку.

Дані по зайнятості в США за минулий тиждень не змінили очікувань щодо додаткового зниження процентних ставок, що підтримало дорогоцінні метали. Ринки врахували в цінах як мінімум два зниження ставок в цьому році після того, як ФРС тричі їх знизила в другій половині 2025 року.

"Слабкі показники ринку праці США посилили очікування того, що ФРС перейде до зниження ставок раніше і більш агресивно, ніж очікувалося раніше. Ця зміна знижує реальну прибутковість і збільшує альтернативну вартість володіння активами, що не приносять дохід, такими як золото", - зазначила старший аналітик ринку брокерської компанії Phillip Nova Pte в Сінгапурі Пріянка Сачдева.

В цілому золото торгувалося за ціною 4579,44 долара за тройську унцію станом на 08:01 за київським часом. Таким чином, 1 грам металу коштує 147,72 долара.

Неблагородні метали продемонстрували значне зростання на початку 2026 року. Серед них мідь піднялася до рекордного рівня. Так, червоний метал досяг позначки 13 369 доларів за тонну.

2 січня ціни на алюміній вперше за більш ніж три роки піднялися вище позначки в 3000 доларів за тонну через очікуване скорочення пропозиції.

Крім того, 7 січня ціни на залізну руду досягли максимуму з лютого 2025 року. Цьому сприяли перспективи макроекономічної підтримки в Китаї та передсвяткове поповнення запасів.

