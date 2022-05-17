Сьогоднішня ситуація з продовольством - це криза для всього світу, зазначила постійна представниця США при ООН.

Білий дім працює над можливістю виділення 11 мільярдів доларів у межах пакету реагування на загрози глобальній продовольчій безпеці.

Про це під час спеціального прес-брифінгу розповіла постійна представниця США при ООН, посол Лінда Томас-Грінфілд, передає "Укрінформ".

"Ми готові забезпечити понад 1 мільярд доларів упродовж наступних місяців для гуманітарної підтримки тих країн, які постраждали від неспровокованої війни Росії проти України, та (для реагування - УНІАН) на масштабні наслідки для всього світу. Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб інвестувати понад 11 мільярдів доларів упродовж наступних трьох років, щоб реагувати на загрози продовольчій безпеці", - повідомила посол.

За її словами, ситуація з голодом, зокрема, у країнах Африки та Близького Сходу останнім часом залишалася складною, а відколи Росія почала блокувати критично важливі порти в Україні та знищувати цивільну інфраструктуру, тільки погіршилася.

"Це - криза для всього світу, і тому вона стосується ООН. На нас лежить відповідальність за мільйони людей, які не знають, де знайти їжу, як прогодувати власні родини", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що на міжнародному рівні тривають дискусії щодо можливостей встановлення гуманітарних коридорів для транспортування харчових продуктів. "Ми знаємо, що Чорне море заміновано, росіяни надалі не дають українським суднам зайти або вийти", - додала посол.

Вона наголосила, що ці питання порушував у контактах з російською стороною особисто генсек ООН, а також вони обговорювалися з Україною.

Загроза голоду у світі

Як повідомляв УНІАН, війна остаточно обвалила експорт зернових з України. Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту зернових у шість разів.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

УНІАН розбирався, як війна проти України вплине на продовольчу безпеку світу.

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