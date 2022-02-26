Сполучені Штати прагнуть робити кожен крок спільно із союзниками по всій Європі для максимального ефекту.

США розглядають можливість запровадження санкцій проти російського Центрального банку. Цей крок спрямований на більшу частину резервів у розмірі 643 мільярдів доларів, які президент Росії Володимир Путін накопичив перед запланованою війною проти України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Остаточне рішення ще не прийнято, але адміністрація Байдена в терміновому порядку розглядає всі варіанти, щоб утримати Путіна від подальшої розрухи в Україні. Зазначається, що Сполучені Штати прагнуть робити кожен крок спільно із союзниками по всій Європі для максимального ефекту.

Bloomberg пише, що поки незрозуміло, наскільки обговорення санкцій проти ЦБ РФ просунулися вперед. Однак, за словами одного з джерел, питання про потенційну атаку на російський Центральний банк виникло під час розмови наприкінці січня.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому відмовилася від коментарів.

У той час, як Росія неухильно зменшує залежність від іноземної валюти, її Центробанк станом на кінець червня 2021 року все ще тримав 16,4% своїх фондів у доларах, порівняно з 22,2% роком раніше. Частка євро зросла до 32,2%.

Bloomberg зазначає, що рішення заблокувати Центробанк було б безпрецедентним для економіки розміром з російську. За словами стратега Bluebay Asset Management з Лондону Тіма Еша, цей крок був би руйнівним для Росії. "Ми побачили б обвал рубля", - зазначив він.

Росія також зберігала 22% своїх скарбів у золоті, більшість з яких зберігається всередині країни і буде поза зоною дії західних санкцій, тоді як близько 13% фондів Центрального банку були в юанях.

Як повідомляв УНІАН, розпочалася підготовка до відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції.

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