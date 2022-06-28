Санкції запроваджені також проти 57 росіян.

Сполучені Штати та кілька ключових економічних союзників заборонять імпорт російського золота.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Як було оголошено на саміті G7, Сполучені Штати приєдналися до обмежень щодо імпорту російського золота, найбільшого експорту РФ за межами енергетичного сектора, разом з Британією, Канадою та Японією.

Крім того, санкції запроваджені проти сотні компаній ("Камаз", "Туполєв" і "Союз добровольців Донбасу"), багато з яких мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази Російської Федерації, включаючи державну корпорацію Ростех, а також проти 57 росіян.

У чорний список Мінфіну США цього разу потрапили, зокрема, проросійські колаборанти (наприклад, Галина Данильченко), пропагандистка Тіна Канделакі та екс-міністр оборони РФ Сергій Сердюков.

"Широкі багатосторонні зобов'язання та дії членів G7 цього тижня ще більше обмежили доступ Російської Федерації до технологій, що мають вирішальне значення для їх збройних сил. Націлювання на російську оборонну промисловість знизить можливості Путіна і ще більше ускладнить його війну проти України, яка вже страждає від порушених ланцюжків поставок та збоїв у логістиці", - зазначила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Як писав УНІАН, на червневому саміті в Німеччині лідери "Великої сімки" погодилися ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій; обмежити участь Росії у світовій торгівлі, зокрема, скоротити доходи РФ від продажу золота (як і анонсувалося раніше).

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