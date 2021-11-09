На посаді в Кабміні вже екс-нардеп отримуватиме десятки тисяч гривень.

Ірина Верещук повідомила, що її зарплата на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з усіма надбавками буде близько 70 тисяч гривень на місяць.

Зарплата на посаді в місяць становитиме 68 тис. грн, розповіла член Кабміну в інтерв'ю телеканалу "Дім".

Чиновниця також поділилася, що їздить на авто Toyota Camry.

Крім того, Верещук розкрила, чим займається в неробочий час. За її словами, вона ходить в зал на кардіотренування й спить на добу близько шести годин.

Читайте такожЗаборгованість по зарплатах в Україні зросла до 4 мільярдів гривень – ДержстатВерховна Рада призначила Ірину Верещук віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 4 листопада. Раніше вона була нардепом. Після призначення на посаду в Кабміні повноваження Верещук як народної обраниці достроково припинили.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня поточного року мінімальну зарплату підвищено до 6 тис. грн.

Наприкінці жовтня Державна служба статистики повідомила, що в нашій країні середня номінальна заробітна плата штатного працівника у вересні цього року зросла у порівнянні з вереснем 2020-го на 18,7% й становила 14 тис. 239 грн.

Автор: Екатерина Присяжнюк