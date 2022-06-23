Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, країна-агресор провела платежі на суму 234,85 млн. доларів за зовнішнім боргом в рублях.

Дана ситуація означає невиконання зобов'язань і, як наслідок - дефолт. Про це повідомляє Міністерство фінансів країни-окупанта.

"Грошові кошти для виплати купонного доходу за облігаціями зовнішніх облігаційних позик Російської Федерації з терміном погашення у 2027 році та у 2047 році на суму 12,51 млрд.руб. (еквівалент 234,85 млн. дол. США) отримані платіжним агентом за єврооблігаціями (НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій")", - заявили в російському відомстві.

При цьому країна-агресор не визнає факт наближення дефолту і вважає зобов'язання виконаними в повному обсязі. Однак обидва випуски номіновані в доларах, і виплати по ним мають бути зроблені в доларах. Погашення боргу в іншій валюті для інвесторів не вважається виконанням зобов'язань.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

У разі, якщо проспекти емісії не передбачають рублеві виплати, а валютні не надійдуть на рахунки кредиторів до кінця пільгового періоду терміном на місяць, це означатиме дефолт Росії.

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